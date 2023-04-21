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Игнатьев: интересно, найдет ли «Динамо» внутренние ресурсы на матч с «Зенитом»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Динамо». Он подчеркнул, что в текущей ситуации важнее всего оценить, как динамовцы справятся с испытанием самой сильной командой чемпионата.

«С точки зрения распределения мест в турнирной таблице не думаю, что результат сыграет роль. Мы видим, что «Зенит» стабильно набирает свои очки и будет занимать соответствующее этому место. Другое дело, важнее всего здесь посмотреть, как на фоне игры «Зенита» будет себя позиционировать «Динамо». Насколько они смогут предоставить нам возможность определить, кто есть кто, что вообще такое «Динамо» на сегодняшний день. Это команда, которая растеряла свой ресурс по сравнению с прошлой частью чемпионата, или это вопрос психологии и он легче решается, нежели все остальные вопросы, которые возникают в связи с сегодняшней игрой команды? Как молодые люди в лице талантливых игроков сборной будут себя проявлять? Действительно ли они двигаются вперед и просто застопорились, или же они потеряли энергетику, которая бы позволяла им идти вперед, а нам — с надеждой смотреть на их развитие. Вот это важно.

А в принципе, не выиграет сейчас «Зенит» — выиграет в следующем матче и доведет дело до логического конца. Потому что они сильнее всех, и у них запас прочности очень велик во всех направлениях — и с точки зрения очков, и с точки зрения работы в клубе. Мне больше интересно будет «Динамо» — насколько оно найдет внутренние ресурсы», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 22 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени. Соперников рассудит Виталий Мешков.

Ранее экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что команда будет доминировать в РПЛ даже в случае изменения формата лиги.

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