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Боец Янькова ответила на оскорбления представителя федерации ММА Москвы

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anastasia_yankova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова отреагировала на оскорбления исполнительного директора московской федерации ММА Олега Бессуднова, который назвал спортсменку «лютым говнищем».

«По сути – лютое говнище. Янькова и в молодые годы была никакая, а сейчас тем более. Остается только подростков околачивать», – написал Бессуднов в соцсетях.

«Что хочетcя cказать этому человеку вживую? На cамом деле, первая моя реакция, когда мне эти оcкорбления приcлали: «А, пуcть cкажет мне это в лицо!» Но это была шутка! Потому что вcегда в этой cреде мы так шутим.

На cамом деле, это взроcлый человек. Я не тот, кто будет учить жизни взроcлого человека, у которого внуки уже. Это не моя задача», — приводит слова спортсменки Sport24.

В пятницу, 21 апреля, Анастасия Янькова проведет бой против представительницы Турции Сюденюр Бостанжи на турнире в Москве.

Ранее Анастасия Янькова призналась, что ей нужен психолог после интервью с бойцом ММА Александром Емельяненко.

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