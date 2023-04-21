Червиченко обвинил игроков «Спартака» в отсутствии драйва и азарта

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обвинил футболистов красно-белых в отсутствии драйва и азарта, назвав игру команды унылой.

«Да вся команда играет уныло. Как будто жилы из них вытянули… Ну что-то бегают, куда-то подают… Где драйв, где азарт? Может, они думали, что на одной ноге пройдут «Акрон»?

И сколько теперь болельщикам «Спартака» ждать нового трофея? Лет шестнадцать?» – передает слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Красно-белые проиграли тольяттинцам со счетом 1:2 в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетели из числа участников турнира. «Спартак» имел возможность выйти вперед на 23-й минуте встречи, но голкипер тольяттинской команды Сергей Волков отразил пенальти в исполнении нападающего гостей Кейта Бальде.

В концовке первого тайма «Акрон» дважды поразил ворота соперников. Авторами голов стали нападающие Андрес Понсе и Никита Салтыков. На 78-й минуте защитник «Спартака» Томаш Тавареш сократил отставание команды до минимума, но на большее красно-белых не хватило.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о поражении московского «Спартака» от «Акрона» (1:2) в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России.