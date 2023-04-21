«Зенит» предпринял еще одну попытку уговорить Кузяева продлить контракт

Руководство петербургского «Зенита» в начале апреля провело новый раунд переговоров с представителями полузащитника Далера Кузяева по поводу подписания нового контракта, сообщает Metaratings.ru.

Сине-бело-голубые хотят продлить соглашение с игроком, но его агенты уверены, что у футболиста есть привлекательные варианты продолжения карьеры в европейских чемпионатах, потому Кузяев хочет выступать за рубежом.

Предстоящим летом завершится срок действия контракта Кузяева с «Зенитом» и футболист может перейти в другой клуб на правах свободного агента. При этом «Зенит» готов продлить соглашение с игроком, если тот не сможет найти себе новую команду в Европе.

Ранее сообщалось, что Кузяев приостановил переговоры о новом контракте с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5. В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 19 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив пять голов.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможной реформе Российской премьер-лиги, в частности введении плей-офф или третьего круга с групповым раундом.