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Мовсисян не считает потерей для России решение Сперцяна выступать за Армению

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян заявил, что российским любителям футбола не стоит жалеть о том, что полузащитник кубанской команды Эдуард Сперцян принял решение выступать за сборную Армении.

«Сперцян выбрал играть за армянскую команду. Потеря ли это для сборной РФ? А разве не видно, что потеря? Но я бы так сказал: это потеря не сборной России, Эдик наш. Знаю, что у него российский паспорт, он давно в России, но он армянин», — заявил Мовсисян в интервью «Матч ТВ».

Соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет €9 млн. Сообщалось, что игроком уже интересовались нидерландский ПСВ и итальянская «Фиорентина».

С 2021 года Сперцян выступает за сборную Армении. В розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23 он забил два гола в четырех матчах.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что молодые игроки должны брать больше ответственности в своих клубах.

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