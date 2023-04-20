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Бывший форвард сборной России объяснил, почему Баринову лучше не уезжать в Турцию

Экс-футболист Булыкин считает, что Баринову лучше остаться на следующий сезон в «Локомотиве»

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РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в Турцию.

«Турция – это одно, чемпионат Италии – это другое. Сегодня тяжело уезжать куда-то. Ему лучше договориться с «Локомотивом» и строить новую команду в этом сезоне.

Думаю, в Турцию нет смысла ехать. Я бы оставался лидером «Локомотива» и стал участником следующего сезона. Строится интересный коллектив.

В России ему доверяют, здесь он будет одним из лидеров. Если не будет разницы в зарплате, то нет смысла перебираться в Турцию, а надо заключить долгосрочный контракт с «Локомотивом», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

СМИ ранее сообщали, что «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн. Однако, как потом стало известно, турецкий «Бешикташ» предложили только 1,5 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл 28 матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

После 23-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» находится на десятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

Баринов является воспитанником «железнодорожников». С 2019 года он вызывается в сборную России. В 2021 году в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 против Кипра (2:0) был капитаном команды.

Ранее сообщалось, что «Газпром» поможет «Бешикташу» купить Баринова из «Локомотива».

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