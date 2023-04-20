Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Браун признан банкротом

close
100%
IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэс Браун объявлен банкротом. Об этом сообщает Daily Mail.

Британское управление по налоговым и таможенным пошлинам (HMRC) в конце февраля подало заявление о банкротстве бывшего защитника «МЮ». 12 апреля петиция была зарегистрирована в Высоком суде и внесена в официальный публичный реестр.

Отмечается, что будучи футболистом «Юнайтед» Браун зарабатывал 50 тысяч фунтов в неделю. В прошлом году 43-летний англичанин развелся с супругой Линн, с которой воспитывает троих дочерей. Они были женаты с 2009 года.

В составе «Манчестер Юнайтед» Браун провел 362 матча, выиграв пять титулов Английской премьер-лиги (АПЛ), два Кубка Англии, два Кубка лиги и две Лиги чемпионов. Также на его счету 23 матча за национальную команду Англии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал третьим английским клубом, который три года подряд выходил в полуфинал Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях