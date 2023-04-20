Булыкин: дерби в полуфинале ЛЧ станет для «Милана» и «Интера» «золотым»

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался о противостоянии «Милана» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов. По его мнению, обе команды имеют равные шансы на выход в финал, но историческая принципиальность этих матчей будет обострена высокими ставками в двух играх полуфинала.

«Две итальянские команды, конечно, могут побороться за победу в Лиге чемпионов. И у одной, и у второй команды есть шансы пробиться в финал. Равные соперники, тем более, из одной страны, друг друга знают. Но в Лиге чемпионов это все отбрасывается на второй план, и эти две игры становятся «золотыми», если можно так сказать. Здесь нужно сделать все правильно и не допустить ошибок. А игра может развернуться как в одну сторону, так и в другую, мы это видели много раз», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

«Милан» оставил за бортом турнира «Наполи». Первый матч «россонери» выиграли 1:0, а ответная встреча завершилась вничью. В свою очередь, «Интер» в первом полуфинальном матче победил «Бенфику», а вторая игра также завершилась с равным счетом — 3:3.

Другую полуфинальную пару составили «Реал» и «Манчестер Сити». Мадридцы обыграли «Челси», победив в обоих матчах со счетом 2:0. «Сити» же в первой игре четвертьфинала разгромил «Баварию» 3:0, а в ответной встрече довольствовался ничьей 1:1.

Ранее экс-футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что миланское дерби в ЛЧ выиграет тот тренер, который лучше подготовит свою команду.