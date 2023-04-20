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Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем в восьмой партии матча за шахматную корону

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Давид Льяда/FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Астане.

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 45-м ходу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в противостоянии стал 4,5-3,5 в пользу россиянина. Девятая партия состоится 20 апреля. Непомнящий сыграет белыми.

Напомним, что встреча Непомнящего и Лижэня стала возможной из-за отказа действующего чемпиона норвежца Магнуса Карлсена от матча за шахматную корону против россиянина.

32-летний Непомнящий с 2795 очками занимает второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), 30-летний Лижэнь (2788) расположился на третьей позиции.

Ранее президент FIDE Аркадий Дворкович признался, что не ожидал такой результативности от матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.

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