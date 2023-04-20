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Глава FIDE заявил, что никто не ожидал результативности в матче Непомнящего и Лижэня

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович признался, что не ожидал такой результативности от матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дином Лижэнем.

«Конечно, меня удивляет такая высокая результативность матча. Думаю, что никто, в том числе и я, не ожидал такого, ведь оба шахматиста очень крепкие. Но такая результативность говорит о высочайшем уровне стресса и о том, что классические шахматы остаются суперувлекательными для всех.

Каждый из участников больше борется сам с собой, чем с соперником. Хотя они пытаются удивить друг друга, поставить в неудобное положение», — передает слова Дворковича РИА Новости.

Сегодня Ян Непомнящий и Дин Лижэнь проводят восьмую партию матча за шахматную корону.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет после семи партий 4:3 в пользу россиянина. Напомним, что встреча Непомнящего и Лижэня стала возможной из-за отказа действующего чемпиона норвежца Магнуса Карлсена от матча за шахматную корону против россиянина.

Ранее Владимир Крамник отреагировал на слух о том, что он возглавляет команду Непомнящего.

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