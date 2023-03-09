Мбаппе высказался о своем будущем в «ПСЖ» после вылета команды из ЛЧ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в парижском клубе после вылета команды из Лиги чемпионов. Его слова передает RMC Sport.

«Думаю ли я о своем будущем? Нет, нет, я спокоен. Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, — это победа в чемпионате. А потом посмотрим», — сказал Мбаппе.

«ПСЖ» проиграл «Баварии» в 1/8 финала по сумме двух матчей. В первом матче немецкая команда забила один безответный мяч, а в ответной игре «Бавария» победила со счетом 2:0.

На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не может забить в ворота «Баварии» с 2015 года.