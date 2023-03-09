«ПСЖ» впервые в истории не провел ни одного сухого матча в Лиге чемпионов

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Баварии» в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой мюнхенской команды со счетом 1:0, а во второй встрече «Бавария» забила два безответных мяча.

Таким образом,«ПСЖ» впервые в истории не провел ни одного матча без пропущенных мячей в свои ворота в рамках ЛЧ. Во всех шести матчах на групповом этапе парижане также всегда пропускали голы.

В матче «ПСЖ» и «Баварии» на 61-й минуте счет открыл нападающий Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своей команды в ответном матче с «Пари Сен-Жермен».