Экс-футболист Вагнер раскритиковал игру «Баварии» в победном матче с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ

Бывший футболист «Баварии» и национальной команды Германии Сандро Вагнер заявил, что мюнхенская команда показала не самое лучшее выступление в победном ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». Его слова передает пресс-служба УЕФА.

«Бавария» показала не самую лучшую игру, но с оборонительными действиями она справилась хорошо. Во втором тайме особенно можно было почувствовать то, как она стремилась снять все вопросы. «Пари Сен-Жермен» ничего не смог добиться во втором тайме», — сказал Вагнер.

В первом матче немецкая команда забила один безответный мяч, а в ответной игре «Бавария» победила со счетом 2:0.

На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье ответил на вопрос о своем будущем в клубе после вылета из ЛЧ.