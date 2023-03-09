Тренер «ПСЖ» Галтье ответил на вопрос о своем будущем в клубе после вылета из ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье ответил на вопрос о своем будущем после поражения от «Баварии» по итогам двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Его слова передает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

«Мое будущее? Говорить об этом действительно рано. Это зависит от руководства и моего президента. Есть разочарование. Клуб возлагал большие надежды на этот турнир. Я по-прежнему сосредоточен на оставшейся части сезона», — сказал Галтье.

В первом матче немецкая команда забила один безответный мяч, а в ответной игре «Бавария» победила со счетом 2:0.

На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее сообщалось, что «Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов по выходу в четвертьфинал турнира.