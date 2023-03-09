«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов по выходу в четвертьфинал турнира

«Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла «Пари Сен-Жермен» и вышла в следующую стадию турнира.

Для мюнхенского клуба это 21-й выход в 1/4 финала ЛЧ, что является рекордом турнира.

В первом матче немецкая команда забила один безответный мяч, а в ответной игре «Бавария» победила со счетом 2:0.

На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси впервые в своей карьере не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд.