Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему клуб не стал покупать в прошлое межсезонье за €60 млн у дортмундской «Боруссии» норвежского нападающего Эрлинга Холанда, перешедшего в итоге в «Манчестер Сити».

«Общая сумма трансфера, учитывая зарплату и бонусы, была бы огромной. Мы не будем делать ничего, что могло бы поставить под угрозу экономическую стабильность клуба. У «Баварии» нет долгов. Такова наша философия.

Если мы сравним спортивные достижения с затратами крупных европейских клубов, станет ясно, что «Бавария» всегда всех превосходила», — передает слова Кана L'Equipe.

В 25 матчах нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) Холанд забил 27 голов и отдал пять результативных передач. В Лиге чемпионов на счету норвежского форварда пять мячей в пяти играх.

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал 18-летнего футболиста московского «Локомотива» поскорее задуматься о переходе в европейский клуб.

Пиняев перешел в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в конце декабря. Он подписал соглашение на четыре года. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».