Мостовой считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Интрига в РПЛ жива. Я об этом говорил много раз. После длительной паузы мы понимали, что шесть очков отставания — они отыгрываемые», — сказал Мостовой.

Петербургский «Зенит» набрал 45 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. «Спартак» расположился на второй строчке и отстает на восемь баллов. Замыкает топ-3 «Ростов». В активе подопечных Валерия Карпина 35 очков.

В следующем туре «Зенит» на своем поле принимает подмосковные «Химки», «Спартак» в Москве померится силами с воронежским «Факелом».

Ранее экс-советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци назвал имя лучшего тренера России.