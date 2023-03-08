Фигурист Ковтун: поучаствовал бы в шоу Татьяны Тарасовой на YouTube

Российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал информацию о том, что тренер Татьяна Тарасова собирается сделать шоу на YouTube, передает «Чемпионат.com».

«Татьяна Анатольевна может очень интересно рассказывать о фигурном катании. Это 100% было бы интересно многим. Я бы даже поучаствовал», — сказал Ковтун.

Тарасова выступала до 19 лет, однако была вынуждена завершить карьеру из-за травмы, после чего начала тренерскую деятельность. Среди подопечных Тарасовой – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин. В общей сложности тренировавшиеся у Тарасовой спортсмены завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь Олимпийских.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о намерении заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой создать свое шоу на YouTube.