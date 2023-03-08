Авербух рассказал о туре в поддержку фигуриста Костомарова

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о туре в поддержку олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

«Мы давно готовили этот тур. Сейчас происходит эта трагедия, в которой Рома сражается и сражается вся его семья. Мы поддерживаем их в этом сражении с недугом. Поэтому гастрольный тур проходит в поддержку Романа.

Мы бережно берем все письма зрителей и передаем Оксане Домниной. Это очень важно для семьи Ромы и для него самого. Это поможет Роме пройти страшное испытание», — передает слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, в январе Костомаров исполнял главную роль в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также выступал на открытых катках при температуре -20 градусов в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Позднее появилась информация об ампутации пальцев на руках.

Ранее чемпионка Европы 2022 года по фигурному катанию Камила Валиева рассказала о том, как на нее повлиял допинговый скандал, который случился по ходу Олимпийских игр в Пекине.