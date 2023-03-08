Игрока «Манчестер Сити» Уокера могут наказать за публичное обнажение в баре

Полиция Чешира начала расследование в связи с видео, появившимся в интернете, на котором футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер раздевается в баре, а также пристает к женщинам, сообщает британская газета The Sun.

Игрок, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в какой-то момент решил снять с себя спортивный костюм и обнажиться на глазах у других посетителей заведения. Женатый Уокер также трогал за грудь одну из женщин, находившихся в баре. Супруга футболиста не была замечена на видео.

Инцидент произошел в воскресенье. Уокер пришел в бар вместе со своими друзьями. К этому моменту он уже был пьян. В заведении компания провела около 90 минут.

«Расследование в связи с инцидентом находится на ранней стадии, пока не было произведено никаких задержаний», — сообщили изданию в полиции Чешира.

В Англии непристойное обнажение может повлечь за собой лишение свободы или штраф неограниченных размеров.

Ранее адвокат бывшего игрока «Барселоны» Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, рассказал о состоянии бразильского футболиста, который на время расследования находится в тюрьме.