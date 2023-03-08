Арбитр Карасев признался, что хотел бы остаться в Европе и судить Лигу чемпионов

Российский арбитр Сергей Карасев признался, что хотел бы, чтобы Российский футбольный союз (РФС) остался в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а не переходил в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), чтобы работать на матчах Лиги чемпионов.

«Лично я, конечно, хотел бы работать на матчах Лиги чемпионов. Все хотят быть там. Я не могу выбрать путь. Руководство лучше знает политическую обстановку.

Но если вы спрашиваете меня о соревнованиях, то лучше турнира, чем Лига чемпионов, для меня просто нет. Там все звезды выступают. Я судил матчи ЛЧ и скучаю по ним», — передает слова Карасева «Чемпионат.com».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

24 января в швейцарском Ньоне прошла встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА. Сторонами был согласован порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских клубов и сборных к международным турнирам, а также достигнута договоренность продолжить взаимодействие.

К новой встрече подключат высокопоставленных представителей ФИФА и Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее стало известно, что украинские спортивные федерации попросят МОК оставить в силе отстранение российских спортсменов.