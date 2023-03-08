Селюк считает, что Карпин не вызвал Дзюбу, чтобы не дать ему побить рекорд

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал свою причину непопадания нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России.

«Придумали отмазку, мол, Дзюба старый — 34 года. Месси в 35 стал чемпионом мира. Зато вызваны Песьяков и Джанаев, одному 34, второму — 35. Они что, перспективная молодежь?

Дзюба готов играть, у него есть цель – обогнать Кержакова по забитым голам за сборную. Он бы рвал и метал. Теперь не обгонит – Карпин не дал», — передает слова Селюка «Советский спорт».

Сборная России соберется 19 марта в Москве и сыграет товарищеский матч с Ираном.

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из «Спартака», Владимира Писарского из «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Дзюба последний раз выходил в майке сборной России на чемпионате Европы в июне 2021 года. Стоит отметить, что он наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. У них по 30 голов.

Ранее Александр Мирзоян предположил, когда Карпин пригласит Дзюбу в сборную России.