В клубе РПЛ заявили об интересе к Ондуа после скандала игрока в «Ганновере»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о приглашении в команду камерунского полузащитника с российским паспортом Гаэля Ондуа, который испытывает трудности в «Ганновере».

«На данный момент мы не ищем футболистов. Посмотрим, как летом будут обстоять дела. Скажем так, Гаэля Ондуа оставили в шорт-листе. Летом будем комплектовать команду, и если нам нужна будет данная позиция, как вариант, мы рассмотрим камерунского игрока», — передает слова Андреева Sport24.

Напомним, что Ондуа был выведен из основного состава «Ганновера». По словам игрока, это связано с его любовью к России. В клубе заявили, что полузащитник отстранен по спортивным причинам, и считают, что Ондуа пиарится на ситуации. Сосланный во вторую команду игрок не посещает командные тренировки, а занимается самостоятельно.

Ондуа родился в Камеруне, но футбольное образование получал в России, пройдя школы «Локомотива» и ЦСКА. За «Ганновер» он выступает с 2021 года.

Полузащитник на международном уровне представляет сборную Камеруна и был участником чемпионата мира в Катаре.

Ранее Александр Мостовой связал исключение Ондуа из основы «Ганновера» с признанием в любви к России.