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Фигуристка Медведева заявила, что «Динамо» еще пошумит в Лиге чемпионов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира и Европы в фигурном катании Евгения Медведева спрогнозировала положение московского «Динамо» по окончании сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Понимаю, что, скорее всего, чемпионство в этом сезоне завоевать будет очень сложно. Но как минимум за бронзу наш клуб точно должен бороться, а там как пойдет. У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодежь. Дай бог, Еврокубки нам вернут и «Динамо» еще пошумит в Лиге чемпионов!», — передает слова Медведевой «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне после 18 туров РПЛ бело-голубые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. В прошлом туре подопечные Славиши Йокановича обыграли «Крылья Советов».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы с весны 2022 года не провели в еврокубках ни одного матча.

Ранее Вадим Евсеев рассказал, почему игроки РПЛ не потеряли мотивацию без еврокубков.

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Футбол. Чемпионат России
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