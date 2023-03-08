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Источник: обвиненный в изнасиловании игрок «ПСЖ» Хакими считает, что его подставили

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими, которому предъявлены обвинения в изнасиловании, уверен в том, что стал жертвой обмана. Об этом сообщает telecinco.es.

По словам лучшего друга спортсмена, когда стало известно о скандале, первыми словами марокканца были слова о том, что «его подставили», и что «он чувствует себя обманутым». Также друг Хакими рассказал, что семья футболиста очень пострадала из-за инцидента.

Напомним, 26 февраля девушка обратилась в полицию, заявив, что спортсмен ее изнасиловал. Она не стала подавать заявление, однако на основании показаний потерпевшей за дело самостоятельно взялась прокуратура.

Предполагаемая жертва утверждает, что познакомилась с Хакими в соцсетях. 25 февраля она якобы на такси приехала домой к игроку. Отмечалось, что такси для нее заказал Хакими. Дома он начал к ней приставать, несмотря на протесты и попытки вырваться.

Адвокат Хакими Фанни Колин назвала обвинения в адрес марокканца ложными. «ПСЖ» также поддержал своего игрока и настаивал на его невиновности.

Хакими с 2021 года выступает за «ПСЖ». Он также известен по выступлениям за мадридский «Реал», дортмундскую «Боруссию» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что прокуратура Франции предъявила Хакими обвинение в изнасиловании.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
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