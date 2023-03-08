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Самый дорогой украинский футболист второй матч подряд провел в запасе «Челси»

Хавбек «Челси» Мудрик пропустил матч АПЛ с «Лидсом» и встречу ЛЧ с «Боруссией»

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Phil Noble/Reuters

Украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик второй матч подряд провел в запасе «синих». Полузащитник пропустил ответную игру против дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой английской команды со счетом 2:0.

Напомним, первый матч в Дортмунде закончился победой «Боруссии» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч «синие» вышли в четвертьфинал турнира.

Предыдущая встреча, в которой главный тренер «Челси» Грэм Поттер не выпустил Михаила Мудрика, была с «Лидсом» (1:0) в 26-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

21-летний игрок перешел в «Челси» в январе 2023 года из украинского «Шахтера». По информации английских СМИ, общая сумма трансфера составила порядка €100 млн, что сделало его самым дорогим в истории украинского футбола.

Ранее сообщалось, что лиссабонская «Бенфика» разгромила «Брюгге» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе «Да Луш» в столице Португалии и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

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Футбол. Лига чемпионов
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