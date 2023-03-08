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Украинская ассоциация футбола расследует дела пяти игроков, выступающих в России

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РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) подозревает пять игроков, выступающих за российские клубы, в нарушении кодекса этики и честной игры. Об этом сообщается на сайте организации.

В список попали Денис Кулаков (екатеринбургский «Урал»), Дмитрий Иванисеня (самарские «Крылья Советов»), Марк Мампасси (московский «Локомотив», арендован турецким клубом «Антальяспор»), Данила Сагуткин (тольяттинский «Акрон») и Игорь Калинин («Ростов», арендован воронежским «Факелом»).

«КДК УАФ 9 марта рассмотрит ряд дел относительно возможных нарушений кодекса этики и честной игры футболистами Иванисеней Д. А., Кулаковым Д. Е., Мампасси Марком Рене, Калининым И. А., Сагуткиным Д. В.», – говорится в сообщении.

Ранее Украинская ассоциация футбола сообщила, что компания Joma не имеет отношения к презентации новой формы петербургского «Зенита».

Напомним, УАФ раскритиковала испанскую компанию за то, что «Зенит» использовал логотип компании на своей форме. «Чемпионат» сообщал, что российский клуб не заключал контракт с Joma, а новую форму сине-бело-голубым предоставил технический партнер клуба Wildberries.

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Футбол. Чемпионат России
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