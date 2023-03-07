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Кафельников оценил форму Рублева перед «Мастерсами» в США

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Satish Kumar/Reuters

Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников, который за время своей профессиональной карьеры выиграл два турнира «Большого шлема» и был первой ракеткой мира, высказался о состоянии Андрея Рублева и влиянии на него разгромного поражения от Даниила Медведева в финале турнира АТР в Дубае — 2:6, 2:6.

«Поражение от Медведева не может стать для Рублева деморализующим фактором. Не забывайте, что Андрей был действующим чемпионом Дубая, выиграв там в прошлом году. Ему там очень комфортно играть. Мы все очень надеемся, что ту форму, которая была у него в Дубае, он перенесет на два предстоящих турнира», — рассказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Андрей Рублев занимает седьмое место в рейтинге АТР, но до турнира в Дубае в текущем сезоне имел нулевой баланс побед и поражений — 5-5.

Ранее советский и российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым в финале турнира АТР 500 в Дубае.

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