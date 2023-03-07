Игрок «Баварии» Мюллер об игре с «ПСЖ»: удача играет важную роль в матчах

Игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ», передает сайт УЕФА.

«Обеим командам придется полагаться на основополагающие аспекты игры. Я убежден, что мы сможем показать их на поле. Удача также играет важную роль в таких матчах», — сказал Мюллер.

Первый матч, состоявшийся в Париже, завершился победой «Баварии» со счетом 1:0, единственный мяч забил Кингсли Коман. Ответная встреча пройдет в среду, 8 марта, в Мюнхене и начнется в 23:00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» идет на первом месте, набрав 49 очков. «ПСЖ» занимает первую строчку в чемпионате Франции, имея в активе 63 очка.

Ранее экс-главный тренер «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил шансы «Пари Сен-Жермен» пройти мюнхенскую «Баварию» в 1/8 финала после поражения в первом матче.