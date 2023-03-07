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Джон Джонс возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне весовых категорий

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Reuters

Американец Джон Джонс возглавил рейтинг лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P). Об этом сообщается на официальном сайте промоушена.

Накануне Джонс одержал победу над французом Сирилем Ганом в поединке за титул UFC в тяжелом весе.

Бой прошел в американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 285.

Джонс завершил поединок в самом начале стартового раунда, проведя удушающий прием, и завоевал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Американец ранее выступал в полутяжелой весовой категории, а затем объявил о переходе в другой вес.

Победа над Ганом стала для Джонса 27-й в карьере при одном поражении. На счету француза 11 побед и два проигрыша. 35-летний боец свой первый пояс чемпиона завоевал в 2011 году и с того момента не потерпел ни одного поражения.

Глава UFC Дана Уайт ранее заявил, что американец станет величайшим бойцом в истории ММА, если победит Гана на турнире UFC 285.

Ранее стало известно, сколько заработали участники турнира UFC 285.

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