Гаджиев считает, что травма Неймара не помешает «ПСЖ» стать чемпионом Франции

Известный российский тренер, экс-наставник «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о травме одного из лидеров «Пари Сен-Жермен» Неймара. По его мнению, это не помешает парижанам выиграть чемпионат Франции. Гаджиев подчеркнул, что в команде есть и другие лидеры.

«Не думаю, что они уступят в чемпионате Франции даже без Неймара. У них резерв нормальный. Если к нему присоединятся другие лидеры – другое дело. Но отсутствие его одного можно компенсировать», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Неймар травмировался 19 февраля в матче 24-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба. Игрок перенесет операцию и пропустит остаток сезона.

«ПСЖ» на данный момент возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, набрав 63 очка. На втором месте идет «Марсель», у которого в активе 55 баллов, замыкает тройку с 51 очком «Монако» Александра Головина.

8 марта «ПСЖ» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее Гаджиев заявил, что у «ПСЖ» почти нет шансов пройти «Баварию» после поражения в первом матче.