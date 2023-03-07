Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гаджиев считает, что травма Неймара не помешает «ПСЖ» стать чемпионом Франции

close
100%
Christophe Ena/AP

Известный российский тренер, экс-наставник «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о травме одного из лидеров «Пари Сен-Жермен» Неймара. По его мнению, это не помешает парижанам выиграть чемпионат Франции. Гаджиев подчеркнул, что в команде есть и другие лидеры.

«Не думаю, что они уступят в чемпионате Франции даже без Неймара. У них резерв нормальный. Если к нему присоединятся другие лидеры – другое дело. Но отсутствие его одного можно компенсировать», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Неймар травмировался 19 февраля в матче 24-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба. Игрок перенесет операцию и пропустит остаток сезона.

«ПСЖ» на данный момент возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, набрав 63 очка. На втором месте идет «Марсель», у которого в активе 55 баллов, замыкает тройку с 51 очком «Монако» Александра Головина.

8 марта «ПСЖ» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее Гаджиев заявил, что у «ПСЖ» почти нет шансов пройти «Баварию» после поражения в первом матче.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть