Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боец Петр Ян о поединке с Двалишвили: буду бомбить

close
100%
Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился ожиданиями от поединка против Мираба Двалишвили.

«Всем здравствуйте. Спасибо всем за сообщения, вашу поддержку. Гоняем вес, диета. Всё идёт по плану. В субботу буду бомбить», — написал Ян в соцсетях.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле 2022 года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

20 января UFC объявил, что Ян и Двалишвили встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США), который пройдет 11 марта.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ответил американцу Шону О'Мэлли, назвав его посредственностью.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть