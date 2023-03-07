Боец Петр Ян о поединке с Двалишвили: буду бомбить

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян поделился ожиданиями от поединка против Мираба Двалишвили.

«Всем здравствуйте. Спасибо всем за сообщения, вашу поддержку. Гоняем вес, диета. Всё идёт по плану. В субботу буду бомбить», — написал Ян в соцсетях.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле 2022 года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

20 января UFC объявил, что Ян и Двалишвили встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США), который пройдет 11 марта.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ответил американцу Шону О'Мэлли, назвав его посредственностью.