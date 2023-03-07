«Спорт-Экспресс»: тренер «Торино» просит выкупить Миранчука у «Аталанты»

Главный тренер футбольного клуба «Торино» Иван Юрич просит руководство клуба выкупить российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, сам тренер не спешит продлевать свое соглашение с туринским клубом и может покинуть своей пост.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино».

В прошлые выходные «Торино» проиграл «Ювентусу» 2:4. Миранчук провел полный матч, не отметившись результативными действиями.

Всего в текущем сезоне на счету Миранчука четыре гола и три результативных передачи в 18 матчах Серии А.

Ранее Марио Пальяра, итальянский журналист La Gazzetta dello Sport, оценил номинирование Алексея Миранчука на получение награды лучшего игрока Серии А в феврале.