Мостовой оценил шансы Армении выйти на Евро или ЧМ после смены Тикнизяном спортивного гражданства

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы сборной Армении выйти на крупный турнир после смены Наиром Тикнизяном спортивного гражданства с российского на армянское.

«Например, Хвича засверкал в Грузии, и его команда начала играть хорошо. Понятно, нельзя сравнивать Хвичу с Тикнизяном, ведь Наир играет на позиции защитника. Другое дело, сейчас появляются новые возможности для отбора на крупные турниры. Появилась Лига наций, через которую можно добыть путевку. Против армян всегда было тяжело играть. Но в последние годы они не могут из группы выйти. У них появится шанс выйти на крупный турнир», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.