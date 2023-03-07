Мостовой: Тикинизян понимает, что ему вряд ли придется играть на российскую сборную

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение игрока московского «Локомотива» Наира Тикнизяна сменить российское спортивное гражданство на армянское.

«Каждый футболист имеет право выбирать, за какую сборную ему выступать. Тем более, у него есть армянские корни. Но он не является основным игроком сборной России и «Локомотива». Он понимает, что ему вряд ли придется играть на российскую сборную. Он принял довольно логичное решение. Ничего такого в этом нет», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

В текущем сезоне футболист провел за «железнодорожников» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал намерение руководства «Локомотива» обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с жалобой на судейство в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».