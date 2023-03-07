Гладилин: важно, как «Милан» подготовится к ответной игре с «Тоттенхэмом»

Экс-футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы итальянского «Милана» пройти английский «Тоттенхэм» по итогам 1/8 финала Лиги чемпионов. По мнению эксперта, главный вопрос заключается в подготовке «россонери». Гладилин подчеркнул, что миланцы постараются закрепить успех первого матча.

«Обе команды в очень хороших кондициях. Как «Милан» будет к этой игре подготовлен? Для таких команд фактор своего поля мало играет, главное – результат. Главный вопрос, в каком он будет состоянии. Будет тяжелая игра, но итальянцы умеют играть на результат, и задачей будет, конечно, пройти дальше», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Первый матч завершился в пользу «Милана», на своем поле красно-черные одержали победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Браим Диас. Ответная встреча состоится в среду, 8 марта, в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее Гладилин заявил, что «Бавария» на своем поле не уступит «ПСЖ».