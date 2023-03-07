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Глава судей РФС об отмене гола «Спартака»: Мешков переживает из-за этого решения

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РФС

Глава судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал спорный эпизод, который произошел в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом», передает «Спорт-Экспресс».

В концовке встречи арбитр Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота «Урала» из-за фола на голкипере екатеринбуржцев, однако игрок красно-белых не был участником нарушения.

«Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого. Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения – зафиксировал нарушение раньше взятия ворот, не дал никаких шансов ВАР вмешаться и, возможно, помочь исправить решение», — заявил Каманцев.

Поединок завершился со счетом 2:2. После 18 игр РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» уже восемь очков.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Факелом».

Ранее сообщалось, что бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о судейских ошибках в Российской премьер-лиге.

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Футбол. Чемпионат России
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