Глава ФЛГР Вяльбе назвала недопустимым возвращение под нейтральным статусом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной России Елена Вяльбе высказалась о возвращении российских спортсменов на международные старты под нейтральным статусом.

«Мое глубокое убеждение — учитывая ситуацию, в которой находится Россия, возвращение под нейтральным статусом абсолютно неприемлемо. Никакого нейтрального статуса мы не должны принимать», — заявила Вяльбе в прямом эфире на YouTube-канале «На лыжи».

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции.

Россияне пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе ответила на вопрос, простила бы она президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за отстранение российских спортсменов от международных соревнований в Прощеное воскресенье.