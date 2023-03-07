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Масалитин оценил шансы «ПСЖ» пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

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twitter.com/PSG_inside

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и парижским «ПСЖ».

«У «ПСЖ» хорошая передняя линия, тот же Месси, Мбаппе очень опасен. Они в одиночку могут решить судьбу любого матча. Поэтому я думаю, что здесь еще не все сказано. Очень интересная игра будет. У «ПСЖ» шансы еще есть.

Да, [«Бавария» в более выгодном положении]. Но это все-таки еще и ответственность. Дома, ты ведешь, будет довлеть счет, можно осечку маленькую допустить или еще что-то… Зная «Баварию», если они дома поймают свою игру, мощную, то «ПСЖ» столкнется с проблемами. А если немцы уйдут от своей тактики, будут осторожно играть от обороны, то, конечно, «ПСЖ» их накажет», — сказал Масалитин в беседе с «Газетой.Ru».

Поединок состоится 8 марта в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Первая встреча, которая прошла в Париже, завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признался, что во втором сезоне в Лиге 1 чувствует себя более комфортно.

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