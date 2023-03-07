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Российский голкипер Лунев выведен из состава «Байера» на ЛЕ

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Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера сборной России Андрея Лунева, рассказал о том, что игрока вывели из состава «Байера» на матчи Лиги Европы из-за травмы.

«Он отзаявлен из Лиги Европы по причине травмы. Понимания пока по срокам возвращения в строй нет. Это зависит от решения, которое будет принято в ближайшее время», — передает слова Смирнова РИА Новости.

Лунев стал игроком «Байера» летом прошлого года, перейдя из «Зенита». В команде также играет его бывший одноклубник Сердар Азмун.

Контракт Лунева с немецкой командой рассчитан до лета 2023 года.

На счету россиянина пока всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол. В бундеслиге первый свой матч Лунев провел против «Фрайбурга» и также пропустил один гол. По результатам сезона «Байер» завоевал бронзу чемпионата.

В текущем сезоне «Байер» идет девятым в чемпионате Германии. В Лиге Европы команда сыграет в 1/8 с «Ференцварошем».

Ранее Андрей Канчельскис назвал европейские клубы, где бы мог заиграть Антон Миранчук.

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Футбол. Чемпионат Германии
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