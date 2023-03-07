Чемпионка ОИ Резцова объяснила, почему считает футболистов высокомерными

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась об испорченности футболистов.

«Согласна с Александром Тихоновым, что футболисты должны выступать в любую погоду. Биатлонисты по сравнению с футболистами получают копейки. Но мы тренируемся круглый год, не прекращаем. Футболистам тоже нужно тренироваться круглый год.

Могу сказать, что из-за зарплат футболисты высокомерные, потому что они могут себе все позволить. Им наплевать на всех. Биатлонисты более скромные, человечные в отношении людей и поклонников, к которым они более уважительно относятся», — передает слова Резцовой Legalbet.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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