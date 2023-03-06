Червиченко заявил, что у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поддержал решение тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным не вызывать на мартовский сбор команды нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова», у него язык очень длинный для игрока сборной России.

Возможно, он сильнее других нападающих сборной России, а возможно и нет. Какие подвиги он совершил в последних пяти матчах сборной России, когда он играл? Мне кажется, никаких. Недостаточно того, что он три раза подставил удачно ногу в последнем матче», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

6 марта Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав сборной на мартовский сбор команды, в рамках которого предполагается проведение двух товарищеских встреч.

В список был включен 41 игрок, в том числе выступающие за рубежом Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Торино».

РФС ранее объявил, что 23 марта в Тегеране состоится товарищеская игра между сборными Ирана и России. СМИ также сообщали о том, что 27 марта российские футболисты проведут товарищескую встречу с командой Ирака — на стадионе «Фишт» в Сочи.

Ранее бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус заявил, что считает фатальным решение руководства столичного клуба отказаться от подписания контракта с нападающим Артемом Дзюбой.