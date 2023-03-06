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Кафельников высказался об отказе украинской теннисистки Костюк пожать руку Грачевой

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Rob Prange/Global Look Press

Двукратный победитель турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об отказе украинской теннисистки Марты Костюк пожать руку россиянке Варваре Грачевой после финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Остине.

«Я видел концовку матча между Грачевой и Костюк. Судя по видео, Варвара не сделала попытку пожать руку сопернице после матча, а сразу пошла к своей скамейке.

Варе нужно было быть выше этого и попытаться держать этикет спорта», — написал Кафельников в социальной сети.

Украинка одержала победу над соперницей в двух сетах — 6:3, 7:5. После завершения игры она не стала пожимать руку Грачевой, а также позировать с ней вместе перед фотографами, как делают все финалистки теннисных турниров.

22-летняя Грачева дебютировала на турнирах WTA в 2019 году. На турнирах Большого шлема она доходила до третьего круга в Австралии, Франции и США. На Уимблдоне россиянка не проходила дальше первого круга.

Ранее российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на новость о том, что серб Новак Джокович не будет выступать на турнирах в США

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