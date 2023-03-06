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Нападающий «ПСЖ» Неймар выбыл из строя до конца сезона

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Christophe Ena/AP

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар из-за травмы пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает официальный сайт французского футбольного клуба.

На восстановление от повреждения игроку понадобится от трех до четырех месяцев.

«В последние годы у Неймара несколько раз возникали проблемы с правым голеностопным суставом. После растяжения медицинский штаб команды рекомендовал провести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать риска нового рецидива. Все эксперты подтвердили необходимость данного решения», — говорится в заявлении «ПСЖ».

Неймар будет прооперирован в ближайшее время в столице Катара Дохе.

Неймар травмировался 19 февраля в матче 24-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба. Неймар отметился голом в первом тайме, а в начале второго игрового отрезка подвернул лодыжку из-за столкновения с соперником. Бразилец покинул поле на носилках.

Первоначально сообщалось, что на восстановление игроку понадобится около двух-трех недель. Такие сроки назывались в окружении футболиста.

Ранее стали известны детали ссоры между бразильским нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром и спортивным советником клуба Луишом Кампушем. Конфликт случился после поражения парижан от «Монако» в чемпионате Франции со счетом 1:3.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
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