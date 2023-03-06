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Теннисист Ольховский: американские турниры многое потеряют без Джоковича

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Yves Herman/Reuters

Теннисист Андрей Ольховский отреагировал на новость о том, что серб Новак Джокович не будет выступать на турнирах в США, передает Vprognoze.ru.

«Турниры от этого теряют очень многое. Повторяется ситуация, когда его лишают права принимать участие в турнирах. Он может сделать прививку, но он это решил уже для себя», — сказал Ольховский.

Напомним, что у Джоковича ранее возникали проблемы с участием в Australian Open. Серб пропустил прошлый розыгрыш турнира в 2022 году. При въезде в Австралию серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Джокович был вынужден покинуть страну и пропустить турнир.

В 2023 году он был допущен и стал победителем Australian Open, в финале переиграв Стефаноса Циципаса в финале со счетом 6:3, 7:6, 7:6 и в десятый раз в своей карьере стал чемпионом турнира.

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