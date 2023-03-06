Играющий в Африке российский футболист рассказал, как на него жаловались президенту клуба

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин рассказал, почему его африканские одноклубники жаловались на него президенту клуба, передает «Чемпионат.com».

Кормишин признался, что зависть африканских игроков к легионерам появилась в тот момент, когда «Кийову Спортс» проиграл два матча подряд прямым конкурентам по турнирной таблице. Футболист поделился, что подобное произошло после того, как он уже около полугода играл в Руанде.

«Сразу пошла раскачка: а тот ли тренер нами руководит, а соответствующие ли деньги получают иностранцы. И всё в таком духе. Дошло до того, что африканские футболисты звонили президенту и жаловались, почему в стартовый состав ставят меня и коллегу из ЮАР», — поделился игрок.

Он также отметил, что после победы в Кубке страны через два месяца после того, как он перешел в «Кийову Спортс», легионеров считали «гениями футбола», однако это прошло после нескольких поражений.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Спартака» и помощник Курбана Бердыева в казанском «Рубине» Рауль Рианчо высказался о возвращении специалиста в Российскую премьер-лигу.