Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Играющий в Африке российский футболист рассказал, как на него жаловались президенту клуба

close
100%
S.C. Kiyovu Sports

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин рассказал, почему его африканские одноклубники жаловались на него президенту клуба, передает «Чемпионат.com».

Кормишин признался, что зависть африканских игроков к легионерам появилась в тот момент, когда «Кийову Спортс» проиграл два матча подряд прямым конкурентам по турнирной таблице. Футболист поделился, что подобное произошло после того, как он уже около полугода играл в Руанде.

«Сразу пошла раскачка: а тот ли тренер нами руководит, а соответствующие ли деньги получают иностранцы. И всё в таком духе. Дошло до того, что африканские футболисты звонили президенту и жаловались, почему в стартовый состав ставят меня и коллегу из ЮАР», — поделился игрок.

Он также отметил, что после победы в Кубке страны через два месяца после того, как он перешел в «Кийову Спортс», легионеров считали «гениями футбола», однако это прошло после нескольких поражений.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Спартака» и помощник Курбана Бердыева в казанском «Рубине» Рауль Рианчо высказался о возвращении специалиста в Российскую премьер-лигу.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть