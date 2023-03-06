Гладилин о судейских ошибках в РПЛ: они, наверно, неизбежны

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» высказался о судейских ошибках в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Ошибки происходят, они, наверно, неизбежны. Это не только у нас. Это непреднамеренно или неумышленно, не так, что кому-то кто-то помогает. Просто, видимо, качество судейства еще не на должном уровне. Надо работать дальше и повышать квалификацию судейского корпуса и технических ассистентов.

Со всеми этими просмотрами у нас идет очень большая неразбериха. Болельщики уже не футбол смотрят, а за разборками, которые происходят на экране. Это неправильно. Футбол теряет от этого и превращается в судебный процесс», — заявил Гладилин.

18-й турп РПЛ ознаменовался скандалом. Виталий Мешков в матче «Спартак» — «Урал» (2:2) после просмотра VAR отменил спорный гол Александра Соболева, объяснив это совершенным фолом.

Лидером остается петербургский «Зенит», в активе команды 45 очков. На втором месте идет московский «Спартак», набравший 37 баллов. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).

Ранее сообщалось, что Гладилин поделился размышлениями об уровне команд после возобновления сезона Российской премьер-лиги после зимней паузы.