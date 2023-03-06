Экс-футболист Тарасов: пригласим «Локомотив» в Медиалигу, если он вылетит из РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов пообещал пригласить «железнодорожников» в Медиалигу, если они вылетят из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» вряд ли вылетит из РПЛ. Сейчас у них задача сохраниться. Вариант вылета я точно не рассматриваю. Если вылетят, тогда пригласим «Локомотив» к себе в Медиалигу», — сказал Тарасов.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает 13 место. В следующем матче красно-зеленые сыграют против грозненского «Ахмата». Встреча состоится 11 марта. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «железнодорожники» нанесли поражение «Ростову».