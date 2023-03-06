Воспитанник «Спартака»: вызывают вопросы решения Федуна — увольнения тренеров и скандалы

Воспитанник «Спартака», а ныне защитник «Балтики» Александр Пуцко поделился мнением о деятельности Леонида Федуна во время его владения московским клубом. Его слова передает Sport24.

«Леонид Федун много сделал для клуба. Вызывают вопросы некоторые решения — например, увольнения тренеров. Непонятно, он эти решения принимал или кто-то подсказывал. Скандалы какие-то… Но Федун построил стадион, базу», — сказал Пуцко.

Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

После 18 игр РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» уже восемь очков.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Факелом».

Ранее ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил действия арбитра Виталия Мешкова в матче команды против «Урала».