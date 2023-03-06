Журналист Морган высмеял тренера «МЮ» тен Хага после разгрома от «Ливерпуля»

Известный британский журналист Пирс Морган после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» вспомнил то, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг оставил экс-нападающего команды Криштиану Роналду в запасе в прошлом матче против «Ливерпуля».

«Желаю хорошо поспать сегодня, гений», – написал Морган в Twitter, приложив фото газеты с цитатой тен Хага о том, что он оставил Роналду в запасе на матч с «Ливерпулем» в третьем туре АПЛ: «я хорошо спал».

«Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 0:7. Дублями в этом матче отметились Коди Гакпо, Давид Нуньес и Мохамед Салах. Еще один гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

В АПЛ по-прежнему лидирует «Арсенал». «Канониры» опережают идущего на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков. Третье место в таблице занимает «Манчестер Юнайтед».

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал манкунианцев за разгромное поражение от «Ливерпуля».